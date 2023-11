Battle of the Bands met Gerard Ekdom in januari weer op tv

Bali is een paradijs voor velen, maar het eiland heeft ook een duistere kant. Dat blijkt uit de aflevering van 'Kees van…

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

VOETBALPRIMEUR: Messi haalt uit naar Spaanse journalist na 'nieuwtje': 'Je liegt weer'Lionel Messi heeft de bekende Spaanse journalist Gerard Romero teruggefloten. De Ballon d'Or-winnaar haalt via sociale media een 'nieuwtje' van Romero onderuit.

Bron: VoetbalPrimeur | Lees verder ⮕

RTVDRENTHE: CSG Dingstede in Meppel korte tijd ontruimdCSG Dingstede in Meppel is aan het eind van de ochtend zo'n drie kwartier tijd ontruimd geweest vanwege een mogelijk dreigende situatie. Het gaat om het schoolgebouw aan de Gerard Doustraat. Na de melding is de school ontruimd en werden een paar honderd leerlingen elders ondergebracht, zo laat een politiewoordvoerder weten.

Bron: RTVDrenthe | Lees verder ⮕

VOETBALPRIMEUR: Ajax komt met bevestiging: Van 't Schip keert terug, nu als interim-trainerHet is officieel: John van 't Schip maakt het seizoen af bij Ajax. De nieuwe interim-trainer is de opvolger van Maurice Steijn, nadat Hedwiges Maduro de honneurs waarnam tegen Brighton en PSV. Van 't Schip (59) tekent tot medio 2025, waarvan het eerste half jaar als coach.

Bron: VoetbalPrimeur | Lees verder ⮕

NOS: Arnesen volgt Van Breukelen op en keert terug in raad van commissarissen PSVHet is de tweede termijn voor de 67-jarige Deen als rvc-lid bij PSV. Als speler won Frank Andersen onder meer drie landstitels en een Europa Cup 1 met de Eindhovense club.

Bron: NOS | Lees verder ⮕

VOETBALZONENL: Frank Arnesen keert officieel per direct terug bij PSVFrank Arnesen keert per direct terug bij PSV, zo bevestigen de Eindhovenaren via de officiële kanalen. De voormalig technisch directeur van Feyenoord, die dezelfde rol ook jarenlang vervulde bij PSV, neemt per 30 oktober zitting in de Raad van Commissarissen.

Bron: voetbalzonenl | Lees verder ⮕

NUSPORT: Arnesen keert als opvolger van Van Breukelen terug in rvc PSVFrank Arnesen is maandag benoemd tot lid van de raad van commissarissen van PSV. De Deen, die een jaar geleden vertrok als technisch directeur bij Feyenoord, is de opvolger van Hans van Breukelen.

Bron: NUsport | Lees verder ⮕