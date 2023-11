Bas Dost zakt in elkaar tijdens AZ-NEC: wedstrijd gestaakt, spits maakt het goed

'Het gaat goed met me', laat Dost via de sociale media van NEC weten. 'De hulp die ik op het veld heb gekregen was fantastisch. Ik ben nu in het ziekenhuis en ik voel me goed. Bedankt voor alle support!' Toen de scheidsrechter in de gaten kreeg dat er sprake was van een ernstige situatie, legde hij de wedstrijd direct stil. De spelers van AZ en NEC vormden een menselijk schild, terwijl medici zich over hem ontfermden. Het is onduidelijk wat er precies aan de hand was.

Vlak na het staken van de wedstrijd zei NEC-directeur Wilco van Schaik al tegen ESPN dat Dost weer bij kennis was. 'Hij ging even rechtop zitten en wilde wat tegen zijn medespelers zeggen', vertelde hij geëmotioneerd. 'Het was heftig toen we hem zagen weggaan. Na zoiets kun je niet meer verder voetballen. Laten we hopen dat hij weer aansterkt. Dit is heel onwerkelijk. Voetbal is nu niet meer belangrijk.

