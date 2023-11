Bas Dost zakt in elkaar op veld, maar is weer bij kennis: ‘Het gaat goed met me’

De aanvaller, die minutenlang werd behandeld, is weer bij kennis, zo werd om 18:42 uur gemeld in het AFAS Stadion."Het gaat goed met me", zo liet Dost zondagavond laat weten vanuit het ziekenhuis.

Dost ging in de laatste speelminuut plots op de grond liggen rond de middenlijn, terwijl de bal niet in de buurt was. “Dost gaat nu liggen", aldus commentator Martijn van Zijtveld van."Iedereen roept om assistentie voor Dost. Kijk naar de reacties! Oh mijn God! Wat een schrik bij alles en iedereen nu Dost gaat liggen. Je merkt aan iedereen in het stadion dat dit heel serieus is.

Het nieuws werd als vanzelfsprekend onder luid gejuich ontvangen door de supporters in het stadion. Terwijl Dost werd weggevoerd richting de catacomben, werd zijn naam gescandeerd door de fans.Rond 21:00 uur kwam Dost zelf met een eerste reactie."Het gaat goed met me. De hulp die ik op het veld heb gekregen was fantastisch. Ik ben nu in het ziekenhuis en ik voel me goed. headtopics.com

Voetbalzone staat voor meepraten over voetbal, maar sommige onderwerpen zijn minder geschikt voor een inhoudelijke discussie. De comments onder dit artikel staan daarom uit.

Bas Dost zakt in elkaar tijdens AZ-NEC: wedstrijd gestaakt, spits maakt het goedAZ-NEC is zondag vlak voor tijd definitief gestaakt vanwege een incident met Bas Dost. De spits van de bezoekers uit Nijmegen zakte plotseling in elkaar. Hij is bij kennis afgevoerd naar het ziekenhuis en heeft inmiddels laten weten dat hij naar omstandigheden in orde is. Lees verder ⮕

NEC definitief gestaakt na in elkaar storten van Bas DostDe wedstrijd tussen AZ en NEC is definitief gestaakt na het in elkaar zakken van Bas Dost. De aanvaller ging in de 90ste minuut plotseling naar de grond. Dost werd bij kennis per brancard van het veld gevoerd. Vlak daarna werd duidelijk dat het duel definitief gestaakt is. Wanneer het duel uitgespeeld wordt, is nog niet bekend. Lees verder ⮕

NEC definitief gestaakt na in elkaar storten van Bas DostDe wedstrijd tussen AZ en NEC is definitief gestaakt na het in elkaar zakken van Bas Dost. De aanvaller ging in de 90ste minuut plotseling naar de grond. Dost werd bij kennis per brancard van het veld gevoerd. Vlak daarna werd duidelijk dat het duel definitief gestaakt is. Wanneer het duel uitgespeeld wordt, is nog niet bekend. Lees verder ⮕

NEC definitief gestaakt na gebeurtenissen Bas DostLees meer Lees verder ⮕

NEC gestaakt nadat Bas Dost in elkaar zaktDe spits ging in de negentigste minuut plotseling naar de grond. Er werd om hulp geroepen en spelers gingen om hem heen staan om de situatie af te schermen. Bij het verlaten van het veld stak de spits nog wel zijn hand omhoog. Lees verder ⮕

Bas Dost zakt in elkaar tijdens AZ-NEC: spits is bij kennis, duel definitief gestaaktAZ-NEC is zondag vlak voor tijd definitief gestaakt vanwege een heftig incident rond Bas Dost. De 34-jarige spits van de bezoekende club uit Nijmegen ging naar de grond zonder dat er iemand in de buurt was. Hij is bij kennis afgevoerd naar het ziekenhuis. Lees verder ⮕