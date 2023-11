Bas Dost stort in elkaar op veld, maar is inmiddels weer bij kennis

De aanvaller, die minutenlang werd behandeld, is weer bij kennis, zo werd om 18:42 uur gemeld in het AFAS Stadion.

Dost ging in de laatste speelminuut plots op de grond liggen rond de middenlijn, terwijl de bal niet in de buurt was. “Dost gaat nu liggen", aldus commentator Martijn van Zijtveld van."Iedereen roept om assistentie voor Dost. Kijk naar de reacties! Oh mijn God! Wat een schrik bij alles en iedereen nu Dost gaat liggen. Je merkt aan iedereen in het stadion dat dit heel serieus is.

Het nieuws werd als vanzelfsprekend onder luid gejuich ontvangen door de supporters in het stadion. Terwijl Dost werd weggevoerd richting de catacomben, werd zijn naam gescandeerd door de fans. Voetbalzone staat voor meepraten over voetbal, maar sommige onderwerpen zijn minder geschikt voor een inhoudelijke discussie. De comments onder dit artikel staan daarom uit. headtopics.com

