Bas Dost ontvangt prachtige steunbetuiging van supporters Sporting Portugal

Ook bij Sporting is het nieuws niet onopgemerkt gebleven. Dost kwam drie seizoenen uit voor de topclub uit Lissabon en maakte in 127 wedstrijden liefst 93 goals voor. Bovendien leverde de inmiddels voormalig Oranje-international vijftien assists voor de club.

Maandag nam Sporting het op tegen Boavista. Sporting-fans waren massaal aanwezig om hun ploeg en dus ook Dost te steunen. Al tijdens zijn tijd bij Sporting werd Dost met grote regelmaat toegezongen. Het nummervan AC/DC is daar onlosmakelijk mee verbonden. In plaats van het woord 'thunder', zongen én zingen de Sporting fans 'Bas Dost'. Dat was maandagavond weer het geval.

Dost ligt voorlopig nog in het Noordwest ziekenhuis. Volgens de laatste berichten is het nog niet duidelijk wat het in elkaar zakken van Dost heeft veroorzaakt. Wel gaat het naar omstandigheden goed met de 34-jarige Deventenaar, getuige zijn bericht op de site van NEC. Wanneer het duel tussen AZ en NEC wordt uitgespeeld, is nog onduidelijk. NEC leidde op het moment van staken met 1-2 in Alkmaar, mede dankzij een beauty van Dost.

Overigens wist Sporting zijn duel maandagavond ook nog te winnen. Tien minuten voor rust opende Geny Catamo de score, door een voorzet van Matheus Reis bij de tweede paal binnen te schieten. Vijf minuten voor tijd en een kwartier na de invalbeurt van Jeremiah St. Juste gooide Pedro Gonçalves het duel in het slot. Hij tikte een voorzet van Ricardo Esgaio bij de eerste paal binnen. Sporting is daarmee de koploper in de competitie met 25 punten, gevolgd door Benfica en FC Porto met 22 punten.

