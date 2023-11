Bas Dost krijgt steun op social media en laat van zich horen: 'Bedankt voor alle support'

Op social media regent het steunbetuigingen voor Bas Dost. De Coevorder spits van NEC zakte vandaag tijdens AZ - NEC in elkaar op het veld. De wedstrijd werd stilgelegd en clubartsen kwamen meteen op het veld. Dost verliet uiteindelijk bij kennis het veld. Onder meer clubs waar Dost actief was reageren op de gebeurtenissen in Alkmaar.

Onder meer FC Emmen, FC Utrecht, Club Brugge, VFL Wolfsburg, Sporting CP en Eintracht Frankfurt steken de spits op X (voorheen Twitter) een hart onder de riem Ook andere clubs zoals tegenstander AZ en spelers steunen Dost op social media. Dost zelf heeft inmiddels van zich laten horen vanuit het ziekenhuis via de Instagram-account van zijn club. 'Ik ben nu in het ziekenhuis en ik voel me goed.

