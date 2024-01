Barcelona, Unionistas'ı mağlup ederek Copa del Rey'de bir sonraki tura geçti

Barcelona, Xavi'nin yönetimindeki takım, Copa del Rey'in bir sonraki turuna zorlukla geçti. Unionistas'ın ev sahipliğindeki maçta 1-0 geriye düşen Barcelona, ikinci yarıda durumu 1-3'e getirdi. Unionistas, İspanya'nın üçüncü seviyesinde yer alıyor ve ligde 13. sırada bulunuyor. Barcelona B ise aynı ligde 7. sırada yer alıyor.





voetbalzonenl » / 🏆 16. in NL Wij hebben dit nieuws samengevat zodat u het snel kunt lezen. Bent u geïnteresseerd in het nieuws, dan kunt u hier de volledige tekst lezen. Lees verder:

Similar News:Je kunt ook nieuwsberichten lezen die vergelijkbaar zijn met deze die we uit andere nieuwsbronnen hebben verzameld.

Memphis Depay scoort twee keer voor Atlético Madrid in de Copa del ReyMemphis Depay scoort twee keer voor Atlético Madrid in de Copa del Rey en helpt het team naar de achtste finales.

Bron: voetbalzonenl - 🏆 16. / 51 Lees verder »

Derdedivisionist Barbastro scoort tweemaal tegen FC Barcelona mét FrenkieFC Barcelona heeft zich zondagavond geplaatst voor de achtste finale van de Copa del Rey. Op bezoek bij UD Barbastro, dat zijn competitiewedstrijden afwerkt in de Segunda División RFEF, het derde profniveau in Spanje, bleek de ploeg van trainer Xavi met 2-3 te sterk.

Bron: voetbalzonenl - 🏆 16. / 51 Lees verder »

Pedri wijst één speler aan die hij meteen naar FC Barcelona zou halenPedri droomt ervan om samen te spelen met Erling Braut Haaland, zo heeft hij verteld aan het Twitch-kanaal van Ibai Llanos. De middenvelder van FC Barcelona zou de Noor meteen inlijven indien hij de mogelijkheid had om een speler naar Catalonië te halen.

Bron: voetbalzonenl - 🏆 16. / 51 Lees verder »

Barcelona schrijft winteraanwinst Vitor Roque op tijd in voor duel met Las PalmasBarcelona heeft winteraanwinst Vitor Roque net op tijd kunnen inschrijven voor het duel met Las Palmas. De achttienjarige aanvaller zou eigenlijk komende zomer pas de overstap maken, maar werd op eerste kerstdag al als nieuwe aanwinst gepresenteerd.

Bron: voetbalzonenl - 🏆 16. / 51 Lees verder »

Barcelona dankt Sinkgraven en sleept in extremis moeizame zege uit het vuurFC Barcelona heeft in de absolute slotfase een cruciale overwinning geboekt op Las Palmas: 1-2. Lang leek een ongeïnspireerd Barcelona met een gelijkspel te moeten leven, maar omdat Daley Sinkgraven in extremis een strafschop veroorzaakte, een vergrijp waar hij overigens een rode kaart voor kreeg, wonnen de Catalanen toch.

Bron: voetbalzonenl - 🏆 16. / 51 Lees verder »

Barcelona wil middenvelder aantrekken om blessure van Gavi op te vangenVolgens de krant zien de Catalanen kansen om de 26-jarige middenvelder in te lijven doordat de ontsnappingsclausule in zijn contract lager zou zijn dan aanvankelijk gedacht. Helder is dat Barça tijdens de winterse transferwindow nog een nieuwe middenvelder aan wil trekken om de zware blessure van Gavi op te vangen.

Bron: voetbalzonenl - 🏆 16. / 51 Lees verder »