Barcelona schrijft winteraanwinst Vitor Roque op tijd in voor duel met Las Palmas

heeft winteraanwinst Vitor Roque net op tijd kunnen inschrijven voor het duel met Las Palmas, zo kondigt de club aan via zijn socialmediakanalen.

De achttienjarige aanvaller zou eigenlijk komende zomer pas de overstap van Athlético Paranaense naar de Catalanen maken, maar werd op eerste kerstdag al als nieuwe aanwinst gepresenteerd. Het was nog de vraag of Barça hem tijdig kon registreren, maar daags voor het LaLiga-duel komt de club met het verlossende woord: �Barcelona en Paranaense bereikten afgelopen zomer al een akkoord over de transfer van Roque. Naar verluidt heeft Barça een vaste transfersom van dertig miljoen euro voor het toptalent betaal





voetbalzonenl » / 🏆 16. in NL

Barça presenteert kerstcadeau: blessure Gavi maakt komst toptalent al mogelijkVitor Roque mag zich officieel speler van Barcelona noemen. De achttienjarige aanvaller zou eigenlijk komende zomer pas de overstap van Athletico Paranaense naar de Catalanen maken, maar is op eerste kerstdag door Barça als nieuwe aanwinst gepresenteerd.

FC Barcelona heeft veel spijt van koopoptie en wil speler direct terugkopenLees verder

Newcastle sneuvelt na zenuwslopend slot in groep des doods, Van Bommel klopt BarcelonaNewcastle United is het kind van de rekening op de laatste speeldag van de groep des doods in de Champions League.

Magische voorassist Frenkie en voorsprong Barcelona waardeloos na prachtgoalFC Barcelona heeft zaterdagavond weer niet weten te winnen in LaLiga. De Catalanen waren weliswaar de betere ploeg tegen Valencia, maar vertaalden het veldoverwicht niet in een overwinning: 1-1.

Palmeiras'tan Barcelona'ya transfer olmak isteyen 16 yaşındaki futbolcuPalmeiras'ta oynayan 16 yaşındaki futbolcu, Barcelona'ya transfer olmayı hayal ediyor.

Barcelona wil middenvelder aantrekken om blessure van Gavi op te vangenVolgens de krant zien de Catalanen kansen om de 26-jarige middenvelder in te lijven doordat de ontsnappingsclausule in zijn contract lager zou zijn dan aanvankelijk gedacht. Helder is dat Barça tijdens de winterse transferwindow nog een nieuwe middenvelder aan wil trekken om de zware blessure van Gavi op te vangen.

