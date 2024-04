Barcelona, Ruben Amorim'i düşünüyor

Barcelona, Xavi Hernandez'in potansiyel halefi olarak Ruben Amorim'i düşünüyor. Ancak Xabi Alonso'nun elenmesinden sonra Portekizli teknik direktörün Liverpool ve Bayern Münih'in de listesinin başında olduğu söyleniyor. Barcelona, Sporting Portekiz antrenörü Amorim'in atamasıyla ilgilenen kulüp oldu. Katalanlar'a göre, Portekizli en ulaşılabilir olan kişiydi. Bayern, Liverpool ve Real Madrid gibi diğer Avrupa devleri ise Xabi Alonso'nun potansiyel gelişiyle ilgileniyordu.

Ancak İspanyol, Bayer Leverkusen'de daha uzun süre kalmayı tercih ettiğini belirtti, bu da Barcelona'nın Amorim'in olası bir imzası için diğer takımlarla yarış içinde olduğu anlamına geliyor

Wij hebben dit nieuws samengevat zodat u het snel kunt lezen. Bent u geïnteresseerd in het nieuws, dan kunt u hier de volledige tekst lezen. Lees verder:



VoetbalPrimeur / 🏆 20. in NL

Similar News:Je kunt ook nieuwsberichten lezen die vergelijkbaar zijn met deze die we uit andere nieuwsbronnen hebben verzameld.

FC Barcelona gaat in op opvolging Xavi: 'Hij is op alle niveaus een toptrainer'Deco, sportief directeur van FC Barcelona, is op de Spaanse radio ingegaan op de opvolging van de vertrekkende trainer Xavi Hernández. De Portugees bevestigt dat hij Xavi graag had zien blijven.

Bron: VoetbalPrimeur - 🏆 20. / 51 Lees verder »

'Mogelijke plottwist bij FC Barcelona: Xavi sluit langer verblijf toch niet uit'Er bestaat een scenario waarbij Xavi toch doorgaat als trainer van FC Barcelona, aldus Sport. De 44-jarige oefenmeester gaf onlangs aan na dit seizoen te stoppen, maar wellicht is er toch nog een opening voor een langere samenwerking.

Bron: VoetbalPrimeur - 🏆 20. / 51 Lees verder »

Sneijder is lyrisch en wijst FC Barcelona op ideale opvolger van XaviWesley Sneijder ziet in Thiago Motta de ideale opvolger van Xavi bij FC Barcelona. De voormalig middenvelder speelde bij Inter samen met de huidige trainer van Bologna en denkt dat zijn oude ploeggenoot over de kwaliteiten beschikt om bij een topclub in te stappen.

Bron: voetbalzonenl - 🏆 16. / 51 Lees verder »

Lot van één speler bij FC Barcelona is verbonden aan dat van XaviLees verder

Bron: voetbalzonenl - 🏆 16. / 51 Lees verder »

'Barcelona schrapt vier kandidaten van wensenlijst en blijft hopen op Xavi'FC Barcelona heeft nog altijd dat de hoop dat het Xavi langer binnenboord kan houden. Dat heeft volgens diverse Spaanse sportkranten ook te maken met het feit dat de Spaanse topclub niet helemaal overtuigd is over de kandidaten die het in beeld heeft om Xavi op te volgen.

Bron: VoetbalPrimeur - 🏆 20. / 51 Lees verder »

FC Barcelona-trainer Xavi is leugens zat en klaagt twee journalisten aanXavi heeft twee journalisten aangeklaagd, zo schrijft Marca donderdag. De trainer van FC Barcelona is de 'leugens' die de journalisten – Manuel Jabois en Javier Miguel – zouden hebben verspreid meer dan zat en is tot juridische actie overgegaan.

Bron: voetbalzonenl - 🏆 16. / 51 Lees verder »