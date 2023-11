Barça en La Liga starten onderzoek na mogelijk racisme-incident jegens Vinícius

Het duel tussen Barça en Real Madrid werd uiteindelijk met 1-2 gewonnen door de Madrilenen na een treffer van Jude Bellingham in de blessuretijd. In de laatste minuten van het duel zou het zijn misgegaan op de tribunes. De Spaanse voetbalbond is druk bezig met het verzamelen van bewijsmateriaal en andere informatie en zal deze overhandigen aan de openbaar aanklager.

Barcelona heeft na het duel in een statement aangegeven ook een eigen onderzoek te verrichten. 'Barcelona verdedigt altijd de normen en waarden waar het voetbal en sport in het algemeen voor staat, zoals respect voor de tegenstander. We doen onderzoek naar mogelijke racistische incidenten tijdens de thuiswedstrijd tegen Real Madrid van vanmiddag', laat de club weten. Het zou niet voor het eerst zijn dat Vinícius slachtoffer is van racistische spreuken.

Barça en La Liga starten onderzoek naar racisme jegens ViníciusLees meer Lees verder ⮕

Frenkie de Jong terug op trainingsveld Barça • Supersub Vellios start bij PEC tegen VitesseEen wedstrijd in de eredivisie en een duel in de Nations League voor vrouwen vandaag. Daarnaast volgen we de persconferenties van PSV, Feyenoord en Ajax. Lees verder ⮕

Frenkie de Jong terug op trainingsveld Barça • Supersub Vellios start bij PEC tegen VitesseEen wedstrijd in de eredivisie en een duel in de Nations League voor vrouwen vandaag. Daarnaast volgen we de persconferenties van PSV, Feyenoord en Ajax. Lees verder ⮕

Supersub Vellios start bij PEC tegen Vitesse • Frenkie de Jong terug op trainingsveld BarçaEen wedstrijd in de eredivisie en een duel in de Nations League voor vrouwen vandaag. Daarnaast volgen we de persconferenties van PSV, Feyenoord en Ajax. Lees verder ⮕

Supersub Vellios start bij PEC tegen Vitesse • Frenkie de Jong terug op trainingsveld BarçaEen wedstrijd in de eredivisie en een duel in de Nations League voor vrouwen vandaag. Daarnaast volgen we de persconferenties van PSV, Feyenoord en Ajax. Lees verder ⮕

De opvallende reden waarom Jude Bellingham een transfer naar Barça afweesFC Barcelona hoopte enkele jaren geleden de talentvolle tiener Jude Bellingham in te lijven. De middenvelder speelde op dat moment nog voor Birmingham City. Door slechte ervaringen van een bevriende voetballer in de jeugdopleiding van Barça kwam het uiteindelijk alleen nooit van een overgang naar Catalonië. Lees verder ⮕