Balotelli verliest spelletje met ploeggenoot en mag penalty niet nemen

voor een potje steen-papier-schaar.In de rubriek 'In de Kantlijn' verzamelt de redactie van VI.nl de laatste opmerkelijke voetbalberichten. Rare, leuke of opvallende quotes, enorme blunders, schitterende doelpunten of nieuws met een knipoog vind je hieronder. Veel plezier!

Adana Demirspor, de ploeg van Patrick Kluivert, speelde gewonnen spel tegen Konyaspor. M'Baye Niang had de score tien minuten na rust geopend, overigens op aangeven van ex-AZ'er Jonas Svensson, Balotelli had voor 2-0 gezorgd. Een penalty om voor 3-0 te zorgen had dus geen enorme lading. Tijd, derhalve, voor een spelletje.

In de eerste poging kwamen Diang en Balotelli allebei op steen uit. Herkansing dus. Balotelli zag geen reden om van tactiek te veranderen, Diang veranderde zijn keuze naar papier en zo won de Senegalees het duel. De penalty schoot hij vervolgens onberispelijk binnen.Het lijkt erop dat je één of meerdere social media-scripts op VI.nl hebt uitgeschakeld. Daarom worden er geen social posts of liveblogs geladen. headtopics.com

Ziyech viert Süper Lig-rentree met zege; Kluivert dankt Balotelli en NiangGalatasaray heeft een zwaarbevochte zege geboekt in de Turkse Süper Lig. De ploeg van trainer Okan Buruk won dankzij een fortuinlijke treffer van Sérgio Oliveira met 0-1 bij Çaykur Rizespor. Dankzij de driepunter neemt Galatasaray de koppositie voorlopig over van het nog foutloze Fenerbahçe, dat deze speelrode nog in actie moet komen. Lees verder ⮕

Kluivert klimt mede door goal Balotelli naar plek drie in TurkijeLees meer Lees verder ⮕

Ouders van Liverpool-speler Luis Díaz ontvoerd, moeder bevrijdLees meer Lees verder ⮕

Jonkies Volendam kunnen Ajax naar laatste plaats dirigerenLees meer Lees verder ⮕

Emotionele middag voor Arsenal-fan Nketiah: 'Draag mijn hattrick aan haar op'Lees meer Lees verder ⮕

'Welke Ajax-speler zou bij PSV in de basis staan? Ik kan niemand bedenken'Lees meer Lees verder ⮕