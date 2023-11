'Ballon d'Or-winst Messi is beschamend en onbegrijpelijk. Stop deze waanzin!'

De prestaties van het WK in Qatar telden ook mee voor de uitreiking. Dat lijkt veel invloed te hebben gehad op de winst van Messi, die metRothen, die dertien interlands voor Frankrijk speelde en verder onder meer voor PSG en AS Monaco in actie kwam gedurende zijn spelersloopbaan, heeft bij“Ik vind het beschamend. Haaland had de Ballon d'Or moet winnen”, aldus de voormalig middenvelder.

Bovendien won Haaland afgelopen jaar meer prijzen dan Messi, aldus Rothen. “Ook al won Messi het WK. Haaland heeft alles gewonnen met City, en je kunt het hem niet kwalijk nemen dat Noorwegen niet op het WK actief was.”

“Haaland heeft alle records gebroken en Messi was vorig seizoen bij PSG niet eens de beste speler”, gaat hij verder. “Dan is het voor mij onbegrijpelijk dat hij alsnog de Ballon d'Or wint. Ik vind Messi al drie tot vier jaar niet meer de beste speler van de wereld. En toch wint hij in die jaren twee keer deze prijs. Deze waanzin moet stoppen. Nogmaals, ik vind het beschamend dat Haaland niet heeft gewonnen. Ik kon mijn ogen echt niet geloven.

