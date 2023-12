Bakayoko zit er flink naast bij quizvraag over PSV

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie vanis te zien hoe Bakayoko al hooghoudend een aantal quizvragen moet beantwoorden. Wanneer de presentator vraagt hoe vaak zijn werkgever PSV kampioen is geworden van Nederland, schiet de vleugelaanvaller in de stress.“Wow, mensen gaan mijn doden. Vijf keer?” vraagt Bakayoko vervolgens aarzelend.

PSV kroonde zich echter al 24 keer tot kampioen van Nederland. Bakayoko zat er dus ver naast. “Sorry. Sorry op voorhand”, besluit de aanvalle





