Baanwielrenner Hoogland verbreekt tien jaar oude wereldrecord op kilometer

De 30-jarige Nijverdaller werd al vier keer wereldkampioen op de kilometer tijdrit, een niet-Olympisch baanonderdeel waarbij vanuit stilstand een tijd wordt gezet over vier ronden. Pervis, inmiddels gestopt, had tien jaar geleden 56,303 seconden nodig voor de kilometer. Hoogland, al houder van het record op laaglandbanen met 57,813 seconden, had het gevoel dat het twintig jaar later sneller zou moeten kunnen.

