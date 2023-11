Baanwielrenner Hoogland breekt tien jaar oud wereldrecord op kilometer

De Nijverdaller koesterde al jaren de droom ook het wereldrecord te pakken. 'Het is toch leuk als mijn naam op die manier nog voortleeft als ik al lang gestopt ben met deze sport. Het lijkt me een prachtige legacy', zei hij tegen NU.nl. Hoogland won in 2021 olympisch goud met de Nederlandse sprintploeg. Individueel veroverde hij op de Spelen in Tokio zilver op de sprint. Na zijn inspanning in Aguascalientes richt hij zich op de Spelen van volgend jaar in Parijs.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

NOSSPORT: Baanwielrenner Hoogland verbreekt tien jaar oude wereldrecord op kilometerHij was al viermaal wereldkampioen op de kilometer tijdrit, maar Jeffrey Hoogland is nu ook de allersnelste van de wereld. Op 1.800 meter boven zeeniveau in Mexico trapte hij met 55,433 seconden naar een nieuw wereldrecord

Bron: NOSsport | Lees verder ⮕

NOS: Zwoegen voor werelduurrecord: Hoogland wil naam Pervis niet meer zienWielrenner Jeffrey Hoogland doet vanavond om 21.00 uur in Mexico een poging het werelduurrecord te verbeteren.

Bron: NOS | Lees verder ⮕

NOSSPORT: Zwoegen en zweten voor werelduurrecord: Hoogland wil naam Pervis niet meer zienWielrenner Jeffrey Hoogland doet vanavond om 21.00 uur in Mexico een poging het werelduurrecord te verbeteren.

Bron: NOSsport | Lees verder ⮕

NPORADIO1: Hoogland gaat voor record op de kilometerBaanwielrenner Jeffrey Hoogland wil het wereldrecord op de kilometer verbeteren. Dat staat sinds 2013 op naam van de Fransman Francois Pervis. Nieuws en Co besprak dit met Arend Schwab, die de succesfiets van Hoogland ontwikkelde.

Bron: NPORadio1 | Lees verder ⮕

NOS: Zwoegen en zweten voor wereldrecord: Hoogland wil naam Pervis niet meer zienWielrenner Jeffrey Hoogland doet vanavond om 21.00 uur in Mexico een poging het wereldrecord op de kilometer te verbeteren.

Bron: NOS | Lees verder ⮕

NUSPORT: Veel werk voor vier rondjes pijn lijden: Hoogland droomt van wereldrecordJeffrey Hoogland zal dinsdag op de wielerbaan van Aguascalientes een minuut lang heel veel pijn lijden. Toch gaat er met zijn wereldrecordpoging op de 1 kilometer tijdrit een langgekoesterde wens in vervulling. 'Het beheerst mijn leven.'

Bron: NUsport | Lees verder ⮕