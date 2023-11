AZ voert de druk na rust flink op • Pavlidis maakt aansluitingstreffer tegen NEC

Frisse krachten bij NEC. Meijer brengt Schöne en Tavsan voor Olde Larsen en Hansen.

Daarmee gaan de Nijmegenaren verder met een aanvaller minder. Ondanks de voorsprong kan het nog wel eens een heel pittig laatste half uur worden voor NEC.

AZ heeft Lahdo terug tegen NEC • Aanwinst Van Wermerskerken en Cillessen starten bij NEC

Dost volleert NEC op voorsprong tegen AZ • Aanwinst Van Wermerskerken meteen in de basis

NEC verrast AZ in openingsfase (0-1) • Dost volleert heerlijk raak

AZ laat zich verrassen op de counter • NEC leidt door doelpunten Dost en Mattsson