'AZ vermoedt dat Kroes al in functie is en stuurt tweede aanmaning'

podcast komt Valentijn Driessen met opvallend nieuws over Alex Kroes. De directeur, die binnenkort naar Ajax vertrekt, zou van AZ een tweede aanmaning hebben ontvangen omdat men het vermoeden heeft dat hij tegen de afspraken in al werkzaam is voorKroes zal bij Ajax Edwin van der Sar opvolgen als algemeen directeur. Bij AZ had Kroes een concurrentiebeding in zijn contract staan, dat hem verbiedt om binnen een jaar na een vertrek bij AZ elders bij een te gaan werken.

"Ik hoorde dat Kroes een tweede aanmaning heeft gehad" , aldus Driessen."Na de aankondiging dat Ajax gaat reorganiseren wordt ervan uit gegaan dat dat uit zijn koker komt", vervolgt de journalist. AZ en Ajax hebben reeds om de tafel gezeten om te bespreken of Kroes eerder in dienst kan treden, maar de Amsterdammers kregen nul op het rekest.

