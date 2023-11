AZ-trainer Jansen grijpt in na slechte eerste helft • NEC leidt in Alkmaar (0-2)

Penetra, Mijnans en Van Brederode blijven achter in de kleedkamer. AZ-trainer Jansen brengt Martins Indi, Goudmijn en Van Bommel in de ploeg.De eerste helft zit erop in Alkmaar. NEC leidt door een heerlijke uithaal van Dost en een door Mattsson afgeronde counter.

Bij AZ start Lahdo weer in de voorhoede, hij ontbrak donderdag in de Conference League vanwege een schorsing. Dat gaat ten koste van Sadiq. AZ dus weer in dezelfde elf als vorig weekend tegen Heerenveen (3-0 zege).Feest in Volendam. In een uitstekende tweede helft wordt Excelsior verslagen: 3-1. Volendam verlaat de laatste plaats en gaat FC Utrecht en Ajax voorbij.5-2 voor PSV! Lozano komt bij een lage voorzet slim voor Ajacied Gaaei.

Brobbey! Nu wel raak. In de openingsfase miste hij flinke kansen. Nu leek PSV beter, maar slaat de spits van Ajax toe: 1-2.Kansen via De Jong (kopbal, naast) en Lozano (geblokt schot), maar PSV is nog te onzorgvuldig om de ruimtes die Ajax biedt te benutten en op voorsprong te komen.De Rotterdammers komen op voorsprong in Volendam. Couhaib Driouech schiet de bal simpel langs de doelman. Eerst keurt de scheidsrechter het doelpunt af, maar na tussenkomst van de VAR telt hij toch. headtopics.com

Het lukt Ugalde en Van Wolfswinkel in eerste instantie niet om de bal langs keeper Bijlow te krijgen. De rebound is voor Van Wolfswinkel, die raak schiet. Dan fluit Higler voor buitenspel, maar de VAR grijpt in en zorgt ervoor dat het doelpunt staat.Wat een optreden van de Twente-doelman. Hij houdt de voorsprong hoogstpersoonlijk in stand met reddingen op een kopbal van Ueda en even later een schot van Hancko.Het belooft nog een leuke slotfase te worden in Enschede.

Stengs heeft in het eerste uur weinig laten zien en wordt vervangen door Lingr, die direct een kans krijgt. Niet voor het eerst vandaag stuit Feyenoord op doelman Unnerstall.Doelman Unnerstall moet aan het begin van de tweede helft in actie komen, hij redt knap op de inzet van Stengs. headtopics.com

AZ laat zich verrassen op de counter • Mattsson zet NEC op 0-2 in AlkmaarIn dit liveblog houden we je op de hoogte van de resterende vier eredivisieduels van dit weekeinde. Lees verder ⮕

AZ heeft Lahdo terug tegen NEC • Aanwinst Van Wermerskerken en Cillessen starten bij NECIn dit liveblog houden we je op de hoogte van de resterende vier eredivisieduels van dit weekeinde. Lees verder ⮕

Jansen en Casparij in Oranjebasis tegen Schotten, Miedema start op de bankRenate Jansen en Kerstin Casparij starten vrijdag in de basis bij Oranje tegen Schotland. Bondscoach Andries Jonker lijkt door het ontbreken van Dominique Janssen en Victoria Pelova te kiezen voor een 4-3-3-opstelling. Vivianne Miedema start op de bank. Lees verder ⮕

Namli schiet PEC fraai op voorsprong bij Vitesse • Jansen en Casparij starten tegen SchotlandEen wedstrijd in de eredivisie en een duel in de Nations League voor vrouwen vandaag. Daarnaast volgen we de persconferenties van PSV, Feyenoord en Ajax. Lees verder ⮕

Namli schiet PEC fraai op voorsprong bij Vitesse • Jansen en Casparij starten tegen SchotlandEen wedstrijd in de eredivisie en een duel in de Nations League voor vrouwen vandaag. Daarnaast volgen we de persconferenties van PSV, Feyenoord en Ajax. Lees verder ⮕

Kwakman en Jansen doen suggesties voor opstelling PSV en Ajax: 'Altijd opstellen'Anco Jansen denkt dat Ajax geen schijn van kans maakt tegen PSV zondag. Bij Voetbalpraat van ESPN vertelt de oud-speler van onder andere NAC en FC Emmen dat hij enorm schrikt van het tactische spel van de Amsterdammers en doet hij een voorspelling over de opstelling. Lees verder ⮕