AZ op de pijnbank: negatief clubrecord dreigt tegen Aston Villa

Halverwege leidde Aston Villa al met 0-2 door treffers van Leon Bailey en Youri Tielemans. Via Ollie Watkins werd het na de hervatting 0-3, waarna ook McGinn toesloeg. Na ruim een uur deed Ibrahim Sadiq wel wat terug.

Daarmee werd de dreiging van een negatief clubrecord wat betreft de grootste thuisnederlaag in Europees verband iets weggenomen: in de nazomer van 2012 ging AZ er in de Europa League-voorronde met 0-5 af tegen Anzhi.

Het Nederlandse record in dit opzicht is in handen van Go Ahead, dat in 1965 met 0-6 verloor van Celtic in het Europa Cup II-toernooi.Clasie als een vis in het Alkmaarse water: zelfs Man City hoeft niet aan te kloppen headtopics.com

