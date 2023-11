AZ-NEC definitief gestaakt: Dost weer bij kennis na instorting op veld

De paniek was groot in Alkmaar: gelukkig was Dost bij kennis toen hij van het veld werd gedragen. Dost had de bal naar een speler van AZ gegooid voor een vrije trap, liep wat naar achteren en ging plotseling (zonder contact met een andere speler op het veld) naar de grond. In eerste instantie had niemand door wat er aan de hand was en werd er doorgevoetbald. Opeens kreeg scheidsrechter Jeroen Manschot door dat Dost met spoed medische hulp nodig had.

De hulpdiensten kwamen direct het veld op gerend. De spelers schermden Dost af voor het zicht van de camera's, terwijl de aanvaller behandeld werd door de medici. Ook werd er een groot wit doek vastgehouden om het zicht te blokkeren. Het stadion viel volledig stil.

Na een behandeling van een aantal minuten werd Dost per brancard van het veld gedragen. Hij stak daarbij zijn hand omhoog en bewees daarmee bij kennis te zijn. Dat werd via social media bevestigd door zowel NEC als AZ. Verder is er vooralsnog niets duidelijk over de toestand van Dost. headtopics.com

De wedstrijd is definitief gestaakt. Onduidelijk is wat er met de resterende minuten gaat gebeuren. Op het moment dat Dost naar de grond ging stond NEC met 1-2 voor.Eerder dit seizoen was het ook al schrikken bij RKC Waalwijk-Ajax, toen doelman Etienne Vaessen een lange blessurebehandeling nodig had na een botsing met Brian Brobbey. Met de keeper van de Brabanders gaat het inmiddels de goede kant op, zo werd zaterdagavond bevestigd.

Dost volleert NEC op voorsprong tegen AZ • Aanwinst Van Wermerskerken meteen in de basisIn dit liveblog houden we je op de hoogte van de resterende vier eredivisieduels van dit weekeinde. Lees verder ⮕

Dost volleert NEC op voorsprong tegen AZ • Aanwinst Van Wermerskerken meteen in de basisIn dit liveblog houden we je op de hoogte van de resterende vier eredivisieduels van dit weekeinde. Lees verder ⮕

AZ laat zich verrassen op de counter • NEC leidt door doelpunten Dost en MattssonIn dit liveblog houden we je op de hoogte van de resterende vier eredivisieduels van dit weekeinde. Lees verder ⮕

AZ laat zich verrassen op de counter • NEC leidt door doelpunten Dost en MattssonIn dit liveblog houden we je op de hoogte van de resterende vier eredivisieduels van dit weekeinde. Lees verder ⮕

NEC verrast AZ in openingsfase (0-1) • Dost volleert heerlijk raakIn dit liveblog houden we je op de hoogte van de resterende vier eredivisieduels van dit weekeinde. Lees verder ⮕

Positief nieuws uit Alkmaar: ingestorte Dost is bij kennis, NECGoede berichten uit Alkmaar: Bas Dost is bij kennis. Bij het ingaan van de blessuretijd van de competitiewedstrijd tussen AZ en NEC ging de spits naar de grond. De wedstrijd is gestaakt. Lees verder ⮕