AZ-NEC (1-2) definitief gestaakt • Dost zakte in elkaar, is weer bij kennis

NEC wil niet verder, AZ schaart zich de keuze van NEC. De wedstrijd in Alkmaar is definitief gestaakt.

Er resteerden nog vijf minuten blessuretijd, of en wanneer die worden uitgespeeld is nog niet bekend.

NEC verrast AZ in openingsfase (0-1) • Dost volleert heerlijk raak

Positief nieuws uit Alkmaar: ingestorte Dost is bij kennis, NECGoede berichten uit Alkmaar: Bas Dost is bij kennis. Bij het ingaan van de blessuretijd van de competitiewedstrijd tussen AZ en NEC ging de spits naar de grond. De wedstrijd is gestaakt. Lees verder ⮕

