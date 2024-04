AZ lijdt grote nederlaag tegen Heracles Almelo

Op de dag dat AZ Merijn Zeeman als nieuwe algemeen directeur aantrok, heeft de club in de eredivisie een grote nederlaag geleden bij Heracles Almelo: 5-0. Al voor rust stonden de Alkmaarders met 3-0 achter. Voor AZ betekent de ruime nederlaag slecht nieuws in de strijd om plek drie, die recht geeft op de voorrondes van de Champions League. Het staat nu vier punten achter op concurrent FC Twente, dat nog een wedstrijd tegoed heeft.

Tegelijkertijd doet Heracles Almelo uitstekende zaken in de strijd om directe handhaving: het vergrootte het gat met plek zestien naar zeven punten. Daarmee lijkt Almelo zich te mogen opmaken voor nog een jaar eredivisievoetbal. Op voorhand was AZ de favoriet: de Alkmaarders hadden vijf van hun laatste zes eredivisieduels gewonnen. Thuisploeg Heracles had juist maar één van de laatste zes competitiewedstrijden gewonnen. Toch waren het de Heraclieden die op voorsprong kwame

