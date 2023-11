0-2! Wat een stunt van NEC hier in de eerste helft.

Ze laten het balbezit grotendeels aan AZ en slaan toe als de organisatie van de Alkmaarders niet op orde is. Dost en Mattson spelen het perfect uit, laatstgenoemde rondt af. AZ - NEC 0-2

AZ laat zich verrassen op de counter • NEC leidt door doelpunten Dost en Mattsson

Dost volleert NEC op voorsprong tegen AZ • Aanwinst Van Wermerskerken meteen in de basis

NEC verrast AZ in openingsfase (0-1) • Dost volleert heerlijk raak

AZ heeft Lahdo terug tegen NEC • Aanwinst Van Wermerskerken en Cillessen starten bij NEC

