AZ laat zich verrassen op de counter • Mattsson zet NEC op 0-2 in Alkmaar

De eerste helft zit erop in Alkmaar.

NEC leidt door een heerlijke uithaal van Dost en een door Mattsson afgeronde counter. AZ heeft veel de bal, maar doet daar weinig mee. De ploeg van trainer Jansen is zichzelf nog niet vandaag. AZ - NEC 0-2

AZ laat zich verrassen op de counter • NEC leidt door doelpunten Dost en Mattsson

