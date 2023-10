AZ krijgt reality check van Aston Villa: 'Waren gewoon vijf maten te groot'

De ploeg van trainer Pascal Jansen stond na een uur met 0-4 achter in eigen huis. Invaller Ibrahim Sadiq redde de eer. 'Ze waren gewoon veel te goed voor AZ', was de conclusie van ESPN-analist Kees Kwakman. 'Soms zie je nog weleens dat je tegen Engelse ploegen aan voetballen toekomt, maar nu niet. Villa was echt veel te sterk en won ook nog eens op een prachtige manier.'

Ook collega Marciano Vink zat bij Studio Europa en hij was eveneens lyrisch over Aston Villa. 'Deze ploeg kan de Conference League winnen. Neem West Ham United als voorbeeld. Als zij de Conference League al kunnen winnen, dan kan Villa dat al helemaal. Zij waren gewoon vijf maten te groot voor AZ.' Aston Villa staat momenteel op de vijfde plek in de Premier League. Conference League-winnaar West Ham eindigde vorig jaar veertiende.

