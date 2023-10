AZ krijgt Engels lesje in effectiviteit: Aston Villa met grote cijfers te sterk

. De nummer vijf van de Premier League was een maatje te groot en leerde de Alkmaarders een lesje in effectiviteit: 1-4.Met basisdebutant Ibrahim Sadiq voor de geschorste Mayckel Lahdo begon AZ goed aan het derde groepsduel in de, maar na 23 minuten stond het al 0-2 voor Aston Villa. Uitblinker Leon Bailey opende de score en even later tekende Youri Tielemans - na balverlies van Sven Mijnans - voor de tweede treffer.

De wedstrijd begon overigens met een curieus moment, nadat doelman Emiliano Martínez bijna een halve minuut met de bal onder zijn voet bleef staan. De aanvallers van AZ weigerden druk te geven, met een opmerkelijke surplace tot gevolg.Aan de andere kant werd Vangelis Pavlidis enkele keren gevaarlijk, maar de topschutter van AZ bleef voor het eerst dit seizoen droog staan. Hij scoorde wel een keer, maar in de aanloop naar het afgekeurde doelpunt stond Myron van Brederode buitenspel.

De Alkmaarders maakten op pijnlijke wijze kennis met de wetten van topvoetbal, want kort na rust maakten Ollie Watkins en John McGinn ook nog 0-3 en 0-4 van. Uiteindelijk wist AZ nog wel een eretreffer te produceren. Sadiq passeerde Martínez met een fraai schot in de verre hoek. Verder liet Aston Villa het niet komen. headtopics.com

Door de nederlaag staat Conference League-overwintering op de tocht voor AZ. Na drie wedstrijden staat de teller op drie punten. Zrinjski Mostar en Legia Warschau hebben evenveel punten, maar komen pas om 21.00 uur in actie. Aston Villa staat aan kop met zes punten.

4 – AZ conceded four goals at home in a European match for the third time, after 0-5 against Anzhi Makhachkala in August 2012 and 1-4 against Lyon in February 2017. Deception.

