AZ heeft Lahdo terug tegen NEC • Aanwinst Van Wermerskerken en Cillessen starten bij NEC

Eergisteren getekend, vandaag in de basis. Sai van Wermerskerken start direct bij NEC tegen AZ.

En Cillissen! Hij is terug onder de lat, nadat Roefs vorige week nog de voorkeur kreeg van trainer Meijer. Nuytinck ontbreekt en Schöne zit op de bank. Bij AZ start Lahdo weer in de voorhoede, hij ontbrak donderdag in de Conference League vanwege een schorsing. Dat gaat ten koste van Sadiq.

Driessen fileert Ajax-aanwinst: ‘Kwam er niet aan te pas tegen 37-jarige’Er is al enige tijd forse kritiek op de twaalf aankopen die de inmiddels weggestuurde technisch directeur Sven Mislinstat afgelopen zomer deed namens Ajax. Desondanks zien Mike Verweij en Valentijn Driessen wel enkele nieuwelingen slagen in Amsterdam. Lees verder ⮕

Driessen fileert Ajax-aanwinst: ‘Kwam er niet aan te pas tegen 37-jarige’Er is al enige tijd forse kritiek op de twaalf aankopen die de inmiddels weggestuurde technisch directeur Sven Mislinstat afgelopen zomer deed namens Ajax. Desondanks zien Mike Verweij en Valentijn Driessen wel enkele nieuwelingen slagen in Amsterdam. Lees verder ⮕

Driessen fileert Ajax-aanwinst: ‘Kwam er niet aan te pas tegen een 37-jarige’Er is al enige tijd forse kritiek op de twaalf aankopen die de inmiddels weggestuurde technisch directeur Sven Mislinstat afgelopen zomer deed namens Ajax. Desondanks zien Mike Verweij en Valentijn Driessen wel enkele nieuwelingen slagen in Amsterdam. Lees verder ⮕

Driessen fileert Ajax-aanwinst: ‘Kwam er niet aan te pas tegen een 37-jarige’Er is al enige tijd forse kritiek op de twaalf aankopen die de inmiddels weggestuurde technisch directeur Sven Mislinstat afgelopen zomer deed namens Ajax. Desondanks zien Mike Verweij en Valentijn Driessen wel enkele nieuwelingen slagen in Amsterdam. Lees verder ⮕

Van Gerwen ontsnapt tegen ontketende Let op EK, Van Veen maakt grote indrukBekijk hier de samenvatting: Damon Heta - Gian van Veen. Lees verder ⮕

Noord-Nederland wil de proeftuin van Europa zijn op het gebied van kunstmatige intelligentieEen proeftuin waarin geëxperimenteerd kan worden en kennis kan worden gedeeld. Lees verder ⮕