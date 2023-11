Auto op de kant bij ongeluk Huis ter Heide

Bij een eenzijdig ongeluk op de Asserstraat in Huis ter Heide is een auto op zijn kant terechtgekomen. De auto is over het fietspad geschoten en bij een boom tot stilstand gekomen.

De bestuurder raakte gewond en moest behandeld worden in de ambulance. Hij hoefde niet mee naar het ziekenhuis. De oorzaak van het ongeluk is niet bekend. Heb jij een tip voor ons?Stuur een bericht, foto of video via WhatsApp of mail de redactie.

112-nieuws: Auto raakt van de weg, traumaheli ter plaatse · auto tegen boomIn dit liveblog houden we je deze zondag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje. Lees verder ⮕

112-nieuws: auto vliegt uit bocht · botsing met geparkeerde autoIn dit liveblog houden we je deze zondag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje. Lees verder ⮕

Republikein Pence trekt zich terug uit race om het Witte Huis'We wisten vanaf het begin dat dit een moeilijke strijd zou worden, maar ik heb er geen spijt van', zei de oud-vicepresident op een bijeenkomst in Las Vegas. Lees verder ⮕

Geen drugs gevonden in huis overleden Matthew PerryDe hulpverleners die zaterdag met spoed naar het huis van Matthew Perry gingen, hebben daar geen illegale drugs aangetroffen. Wel zijn er talloze voorgeschreven medicijnen in de woning van de overleden 'Friends'-acteur gevonden, meldt 'TMZ' op basis van bronnen. Lees verder ⮕

Spectaculaire openingsfase bij PSV-Ajax • Volendam in eigen huis tegen ExcelsiorIn dit liveblog houden we je op de hoogte van de resterende vier eredivisieduels van dit weekeinde. Lees verder ⮕

Ook bloemen bij huis overleden Matthew PerryFans van Matthew Perry komen sinds zondag mondjesmaat af op het huis van de zaterdag overleden acteur in Los Angeles. Voor de poort leggen ze bloemen, kaartjes en andere aandenkens ter nagedachtenis aan de Friends-ster. Lees verder ⮕