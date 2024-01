Auto botst tegen vangrail op A59 en politie trekt wapen op A2

Een auto met daarin twee mannen is vanavond rond acht uur op de A59 bij Drunen tegen de vangrail gebotst. Volgens een 112-correspondent is de auto enkele keren over de kop geslagen en op het dak tot stilstand gekomen. De twee mannen die in de auto zaten raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeluk kon gebeuren, is niet duidelijk. Voor zover bekend is er geen ander verkeer bij het ongeluk betrokken. De politie doet onderzoek.

De politie heeft vanmiddag op de A2 tussen Valkenswaard en knooppunt Leenderheide iemand aangehouden. Daarbij is door de politie een wapen getrokken. Er is niet geschoten en niemand is gewond geraakt. Wat er precies is gebeurd, is niet duidelijk. Politie doet verder onderzoek





Een carrière als een achtbaan: 'Ineens stond ik op het veld met Ronaldo'Lees meer

112-nieuws: auto vliegt spontaan in brand • steeds meer auto-inbrakenIn dit liveblog houden we je deze zaterdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.

‘Martin Jol dacht dat ik een miskoop was, maar ik heb een goede naam bij Ajax’Marko Pantelic heeft in een uitgebreid interview met het clubkanaal van Ajax teruggeblikt op zijn tijd in Amsterdam. De Serviër speelde slechts één seizoen in de Johan Cruijff ArenA nadat gesprekken over een nieuw contract op niets uitliepen, maar groeide desondanks uit tot een cultfiguur.

Hato: 'Ik had het liever een-op-een van John van 't Schip gehoord bij Ajax'Terwijl Ajax bezig is aan het slechtste jaar uit de clubgeschiedenis, zet Jorrel Hato juist reuzenstappen voorwaarts. De pas zeventienjarige verdediger vormt in Amsterdam het lichtpunt in donkere tijden en werd onlangs zelfs beloond met de aanvoerdersband.

Na een onconventionele kunstliefhebber krijgen de Denen een stoere sportfanaatKoningin Margrethe was de belichaming van Denemarken, zei de Deense premier, maar het lijkt een goed moment om het stokje over te geven aan haar zoon Frederik en zijn vrouw Mary.

De Toeslagenaffaire: van een miljoenen- naar een miljardenoperatieHet begon ooit met een begroting van ruim 300 miljoen. Nu staat de teller op 7,2 miljard euro. In hoeverre kwam dat bij ouders terecht?

