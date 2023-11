Atlético Madrid evenaart thuisrecord en gaat Barcelona voorbij

Atlético Madrid is Barcelona voorbij op de ranglijst van La Liga. De ploeg van Diego Simeone won zondag tegen Alavés voor de veertiende keer op rij een thuisduel in de Spaanse competitie (2-1).wonnen de laatste vijf wedstrijden in La Liga. Zeker in eigen huis is Atlético nauwelijks te kloppen. Daar kan Alavés inmiddels over meepraten, want de nummer zeventien kon zondag niet voorkomen dat Atléti een clubrecord evenaarde.

Dat recordaantal behaalde de club ook tussen mei 2012 en februari 2013, toen nog in Estadio Vicente Calderón. Atlético is bovendien op schot. In de vijf grootste competities kwamen dit kalenderjaar alleen de Duitse topclubs Borussia Dortmund en Bayern München vaker tot scoren. Atlético maakte 72 doelpunten, net zo veel als Manchester City.

