Astrid kan haar steunzolen niet betalen, gelukkig is daar een fonds voor

Wittenbols zit in de toetsingscommissie van het Tilburgse Ondersteuningsfonds. Astrid is een van de mensen die door dit fonds zijn geholpen. Het fonds betaalt de rekening van tandarts, fysiotherapeut of apotheek als mensen dat zelf echt niet kunnen. Het fonds doet sinds deze maand extra moeite om ook werkende mensen te bereiken die niet kunnen rondkomen van hun salaris. Astrid uit Tilburg is een van die werkende armen.

“Het vet is een beetje van de botten. Veel mensen hebben altijd al een heel laag inkomen gehad, maar konden het net redden. Nu lukt dat niet meer. Dat is een groot probleem.” Veel werkende Tilburgers denken dat ze geen recht hebben op hulp als ze gewoon een baan hebben."Het zijn mensen die niet gemakkelijk om hulp vragen. Ze werken of hebben een klein pensioen en hebben overal al op bezuinigd. Dan zegt de tandarts dat ze echt iets aan hun gebit moeten laten doen en hij maakt een begroting van 1200 euro. Of ze krijgen medicijnen voorgeschreven, maar ze kunnen de eigen bijdrage niet betalen.

In oktober is het fonds begonnen met een proef om werkende armen beter te bereiken. Vorig jaar keurde het fonds 346 aanvragen goed. In totaal werd er ruim 238.000 toegekend, gemiddeld 690 euro per aanvraag." Mensen kunnen alleen onbetaalde rekeningen indienen"Het gaat om de nood die ze zelf niet kunnen oplossen."

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

OMROEPBRABANT: Ouders bellen politie omdat zoon niet wil vertrekken, bijt agent in beenEen man van 24 uit Oisterwijk heeft zondagavond een agent in zijn gezicht geslagen en in zijn been gebeten. De ouders van de man hadden de politie ingeschakeld, omdat hun zoon tegen hun zin hun huis was binnengekomen en niet wilde vertrekken.

Bron: omroepbrabant | Lees verder ⮕

VOETBALPRIMEUR: Felle discussie bij Studio Voetbal: 'Je valt me aan omdat ik Maurice verdedig'Ajax is niets opgeschoten met het ontslag van Maurice Steijn, zo stelt Rafael van der Vaart in Studio Voetbal. De analist zag Ajax een goede eerste helft spelen tegen PSV, maar constateerde ook dat terugval na rust bij de Amsterdammers na rust groot was.

Bron: VoetbalPrimeur | Lees verder ⮕

OMROEPBRABANT: Wonen op vakantiepark mag niet, maar deze gemeenten knijpen een oogje dichtTrudy uit Hoeven dreigt op straat te komen te staan, omdat ze niet langer in haar huis op villapark Panjevaart in Halderberge mag wonen. Ze woont hier sinds het overlijden van haar man, omdat ze in haar eentje moeilijk een betaalbaar huis kan vinden.

Bron: omroepbrabant | Lees verder ⮕

NOS: Parijse politie schiet vrouw neer die zou hebben gedreigd met bomReizigers schakelden de politie in omdat de vrouw bedreigingen zou hebben geroepen. Franse media schrijven dat de vrouw ook 'Allahoe akbar' riep.

Bron: NOS | Lees verder ⮕

NOS: Spreidingswet niet controversieel verklaard door de Eerste KamerDe senaat stemde hoofdelijk over de vraag of de wet wel of niet moet worden behandeld, omdat het kabinet demissionair is.

Bron: NOS | Lees verder ⮕

NOS: Politieman schiet verdachte (27) per ongeluk dood, krijgt geen strafDe rechtbank oordeelde dat de agent zijn vinger te dicht bij de trekker had, maar dat hem dat niet te verwijten valt omdat hij schrok van een onverwachte beweging.

Bron: NOS | Lees verder ⮕