Asterix blijft qua populariteit onoverwinnelijk, evenaren 'echt onmogelijk'

62 jaar oud, maar niet versleten. Van de stripheld Asterix verschijnt vandaag het veertigste album, getiteld De Witte Iris. Dat de serie rond de onoverwinnelijke Galliërs al jaren niet meer van de hand is van een van de originele makers doet lezers kennelijk niets. Van het nieuwe album worden vandaag vijf miljoen exemplaren uitgegeven. Daarvan zijn er 185.000 in het Nederlands. Hoeveel strips er precies in Nederland over de toonbank gaan wordt niet meer bijgehouden, blijkt uit een rondgang.

Hij wijst naar zijn verkoopaantallen en doet manga af als een 'massaproduct' dat niet te vergelijken is met een serie als Asterix. 'Dat is handwerk.' Dat Asterix onverminderd populair blijft komt volgens hem door de herkenbaarheid. 'Iedereen vindt er het zijne in. Het blijft ook actueel, met actuele elementen', verwijst hij naar een knipoog naar de hogesnelheidstrein TGV in De Witte Iris, of Obelix die in Parijs op slapstick-achtige wijze een step uitprobeert.

