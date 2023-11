Assistent-coach Haak blijft tot en met Spelen verbonden aan baansprinters

' Haak werd in 2019 aangesteld als bondscoach van de baansprinters. Na de succesvolle Spelen van 2021 in Tokio, waar hij ook samenwerkte met Kordi, stopte hij. Voor de WK in juli keerde hij terug als assistent. Op de WK in Glasgow was er wat wrijving tussen topsprinters Jeffrey Hoogland en Harrie Lavreysen, die meer hun eigen weg gingen in plaats van dat ze als team opereerden. Lavreysen werkte toen meer samen met Haak. Hoogland trok meer naar Kordi toe.

