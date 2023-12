Arsenal slaat aanval op koppositie van Liverpool af ondanks mijlpaal Salah. Arsenal heeft zaterdagmiddag de aanval van Liverpool op de koppositie in de Premier League afgeslagen. 'The Gunners' speelden ondanks een bijzondere goal van Mohamed Salah in de topper op Anfield met 1-1 gelijk. Luton Town boekte een zege met een extra lading.

Omdat Aston Villa vrijdagavond punten had gemorst tegen Sheffield United, kon Liverpool bij een zege op Arsenal de koppositie in de Premier League in zijn eentje in handen krijgen. Dat lukte niet, ondanks dat Salah een bijzondere treffer produceerde. De Egyptenaar schoot na 29 minuten in de korte hoek de gelijkmaker tegen de touwen, wat zijn 151ste Premier League-doelpunt betekende. Met dat aantal komt de 31-jarige topaanvaller nu alleen op de tiende plek de alltime-topscorerslijst van de Premier League binnen. Alan Shearer voert de lijst aan met 260 doelpunten, waarop ook onder anderen Harry Kane en Thierry Henry staan. Arsenal kent droomstart Voor het doelpunt van Salah kende Arsenal een droomstart op Anfiel





NUsport » / 🏆 2. in NL Wij hebben dit nieuws samengevat zodat u het snel kunt lezen. Bent u geïnteresseerd in het nieuws, dan kunt u hier de volledige tekst lezen. Lees verder:

Similar News:Je kunt ook nieuwsberichten lezen die vergelijkbaar zijn met deze die we uit andere nieuwsbronnen hebben verzameld.

Arsenal pakt koppositie in Premier League na moeizame overwinning op BrentfordArsenal heeft de koppositie in de Premier League veroverd na een moeizame 1-0 overwinning op Brentford. Kai Havertz maakte in de 89ste minuut het winnende doelpunt. Arsenal profiteerde optimaal van het puntenverlies van concurrenten Manchester City en Liverpool.

Bron: NOSvoetbal - 🏆 18. / 51 Lees verder »

Liverpool verprutst megakans: Arsenal houdt koppositie in Premier League vastLiverpool en Arsenal hebben elkaar zaterdagavond in evenwicht gehouden. Arsenal begon op Anfield ijzersterk en scoorde via Gabriel Magalhães. Daarna namen the Reds het heft voor een groot deel in handen. Mohamed Salah maakte al voor rust 1-1, maar na rust wist Liverpool ondanks grote kansen niet meer te scoren.

Bron: voetbalzonenl - 🏆 16. / 51 Lees verder »

Feestdagen en voetbal in de Premier LeagueDe feestdagen komen dichterbij, wat betekent dat de drukte in de Premier League toeneemt. Over wat voor voetbaltrip fantaseer jij bij het zien van het spektakel op het hoogste niveau in Engeland?

Bron: VI_nl - 🏆 6. / 63 Lees verder »

Tottenham Hotspur wint van Everton in de Premier LeagueTottenham Hotspur heeft zaterdag voor eigen publiek afgerekend met Everton. Voor Spurs was het de derde zege op rij in de Premier League, maar de Londenaren hadden de nodige moeite met

Bron: VI_nl - 🏆 6. / 63 Lees verder »

Bosz gaat spelers rusten tegen Arsenal en verklapt twee basisklanten bij PSVPSV neemt het dinsdagavond in eigen huis op tegen Arsenal en zal dat in ieder geval doen met Malik Tillman in de basiself, zo vertelde Peter Bosz op de persconferentie voorafgaand aan het Champions League-affiche. Doelman Walter Benítez is de tweede naam uit de startopstelling die de PSV-trainer prijsgaf.

Bron: voetbalzonenl - 🏆 16. / 51 Lees verder »

PSV 1-0 Arsenal maçında PSV'nin çoğu fırsatı kaçırmasıPSV, Arsenal'e karşı 1-0 geride olduğu Eindhoven'da sessizlik hakim. PSV'nin en çok fırsatı kaçıran taraf olduğu maçta, Arsenal golü buldu.

Bron: NOSsport - 🏆 12. / 59 Lees verder »