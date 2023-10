Arsenal moet Partey en Jesus missen, De Jong krijgt Europese functie

Het lijkt erop dat je één of meerdere social media-scripts op VI.nl hebt uitgeschakeld.

Daarom worden er geen social posts of liveblogs geladen.Ajax krijgt voetballes van Brighton: 'Cruijff draait zich om in zijn graf'

Nederland Headlines

Lees verder:

VI_nl »

'Slecht nieuws voor Barça en Koeman: Frenkie de Jong veel langer uit roulatie'Frenkie de Jong maakt voorlopig nog niet zijn rentree op het veld. Zijn enkelblessure houdt hem mogelijk nóg een maand aan de kant, melden Spaanse media. Lees verder ⮕

Peter Bosz stuurt Isaac Babadi voor het eerst dit seizoen mee met Jong PSVIsaac Babadi speelt vrijdagavond voor het eerst dit seizoen mee met Jong PSV, zo meldt journalist Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad. Het achttienjarige toptalent was donderdag het meest opvallende gezicht tijdens de laatste training van het beloftenelftal voor het duel met Willem II. Lees verder ⮕

Peter Bosz stuurt Isaac Babadi voor het eerst dit seizoen mee met Jong PSVIsaac Babadi speelt vrijdagavond voor het eerst dit seizoen mee met Jong PSV, zo meldt journalist Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad. Het achttienjarige toptalent was donderdag het meest opvallende gezicht tijdens de laatste training van het beloftenelftal voor het duel met Willem II. Lees verder ⮕

Peter Bosz zet Isaac Babadi in weekend van Ajax-thuis terug naar Jong PSVIsaac Babadi speelt vrijdagavond voor het eerst dit seizoen mee met Jong PSV, zo meldt journalist Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad. Het achttienjarige toptalent was donderdag het meest opvallende gezicht tijdens de laatste training van het beloftenelftal voor het duel met Willem II. Lees verder ⮕

Peter Bosz zet Isaac Babadi in weekend van Ajax-thuis terug naar Jong PSVIsaac Babadi speelt vrijdagavond voor het eerst dit seizoen mee met Jong PSV, zo meldt journalist Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad. Het achttienjarige toptalent was donderdag het meest opvallende gezicht tijdens de laatste training van het beloftenelftal voor het duel met Willem II. Lees verder ⮕

Michael Reiziger neemt één debutant op in voorselectie Jong OranjeMichael Reiziger heeft de voorselectie van Jong Oranje bekendgemaakt. Robin Roefs is daarbij de opvallendste naam. De talentvolle doelman verdedigde de afgelopen weken het duel van NEC door afwezigheid van Jasper Cillessen en is daarvoor nu dus beloond met een eerste uitverkiezing. Ryan Gravenberch is wederom niet opgeroepen. Lees verder ⮕