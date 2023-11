'Arnesen duikt twee jaar na Feyenoord-exit weer op bij oude club PSV'

In het seizoen 2017-2018 was Arnesen ook al werkzaam in de Raad van Commissarissen bij PSV, maar vervolgens ging hij weer aan de slag als technisch directeur. Eerst bij Anderlecht, om erna het technisch beleid bij Feyenoord te voeren. Bij de Rotterdammers stopte Arnesen aan het begin van vorig seizoen, naar verluidt door medische oorzaken.

Eerder gaf Arnesen reeds aan dat hij niet meer aan de slag wil als technisch directeur, maar de functie als commissaris bij PSV zou hem wel kunnen bekoren. Bij de Eindhovenaren zal hij toezicht houden op het technisch beleid. Een functie die eerder werd bekleed door Hans Van Breukelen. Ook Guus Hiddink en Boudewijn Zenden werden benaderd, maar hebben bedankt. Arnesen kwam als speler tussen 1985 en 1988 uit voor PSV, en won in die periode drie landstitiels en de Europacup I.

