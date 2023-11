Arne Slot over de ontwikkeling van zijn linksback

Of Arne Slot rekening had gehouden met de stormachtige ontwikkeling van zijn linksback? "Het eerlijke antwoord is nee...""Soms zie je wel een spectaculaire groei. Maar als je ziet waar Quilindschy nu staat... Dat is ten eerste een enorm compliment voor hem zelf. Dat is heel bijzonder", aldus Slot.

VOETBALPRİMEUR: Arne Slot, Feyenoord'un zayıf başlangıç istatistiğiyle karşılaştıArne Slot, basın toplantısında Feyenoord'un son bir buçuk yılda ilk 15 dakikada yediği gol sayısıyla ilgili olumsuz bir istatistikle karşılaştı.

VOETBALZONENL: Vermoedelijke opstelling Feyenoord: Arne Slot wijzigt elftal met één naamLuka Ivanusec begint zaterdagavond in de basis bij Feyenoord, dat het om 18:45 uur opneemt tegen RKC in Waalwijk. Dat voorspelt journalist Mikos Gouka in zijn vermoedelijke opstelling voor het Algemeen Dagblad. De mogelijke terugkeer van Ivanusec zou ten koste gaan van Ramiz Zerrouki, die in het Mandemakers Stadion weer op de bank zal plaatsnemen.

NPORADİO1: Napolitaanse volkszanger achter slot en grendel, beschuldigd van maffiaconnectiesIn zijn grootste hit bezingt Tony Colombo zijn geliefde Tina. Dat huwelijk bleek een voorteken van tegenspoed: de smartlappenkoning is opgepakt. En niemand in Italië blijkt echt verbaasd, vertelt Sonja Pleumeekers in Bureau Buitenland.

VOETBALPRİMEUR: LIVE: Akpom maakt eerste goal voor Ajax en gooit duel met Volendam in het slotAjax hoopt de bodem van de put te hebben bereikt en wil nu onder John van 't Schip langzaam de weg omhoog vinden. De interim-trainer debuteert donderdag tijdens de inhaalwedstrijd tegen FC Volendam. In dit liveblog mis je niets van de heuse Noord-Hollandse kelderkraker.

VOETBALPRİMEUR: Slot deelt update uit Feyenoord-ziekenboeg: 'Tegenvaller dat hij er niet bij is'Arne Slot heeft nog geen assistent gevonden om Marino Pusic te vervangen bij Feyenoord. John de Wolf verlengde vandaag wel zijn contract als assistent, maar een derde assistent is er nog niet gevonden ter vervanging van Pusic.

