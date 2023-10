Arne Slot looft ‘uitblinker’: ‘Hij is goed, maar hij is geen Lionel Messi’

Om content over online kansspelen volgens wet- en regelgeving te tonen, willen we zeker weten tot welke leeftijdsgroep u behoort.Door je keuze te maken bevestig je dat je je bewust bent van de risico�s van online kansspelen en dat je momenteel niet bent uitgesloten van deelname aan kansspelen bij online kansspelaanbieders.. De oefenmeester sprak op de persconferentie in aanloop naar het uitduel met FC Twente lovende woorden over zijn pupil.

Op de vraag of Stengs de verwachtingen van Slot overtreedt, antwoordt de geboren Bergentheimer bevestigend."Ik wist dat hij het in zich had, maar dat hij het zo snel voor elkaar zou krijgen... Dat is altijd afwachten."

"Maar hij is ook altijd afhankelijk van zijn elftal", plaatst Slot direct een kanttekening."Want hij is goed, maar hij is geen Lionel Messi. Het is fijn om te zien dat het elftal dusdanig goed samenspeelt dat het individu daarin dan ook kan uitblinken."De classificatie van uitblinker wil Slot echter niet aan een individu geven. headtopics.com

Stengs is daarnaast een harde werker, betoogt Slot."Ik hoor van de fysieke staf altijd terug dat Calvin er ongelofelijk veel tijd en energie instopt om ook buiten het veld sterker en fitter te worden."

"Dat wij zo snel al goed spelen, helpt Calvin ook om rendement aan zijn spel toe te voegen", vervolgt Slot, die in het verleden al samenwerkte met Stengs bij AZ."Als je teruggaat naar de periode dat we bij AZ samengewerkt hebben, toen was Calvin ook al heel goed." headtopics.com

"Daarna ben ik hem een tijdje uit het oog verloren, maar als er weer een vacature open komt ga je toch er weer even induiken. Dan zie je dat hij nog heel veel dingen had die hij toen ook had en dan hoop je heel veel rendement uit hem kan gaan halen", besluit Slot zijn lofzang.

