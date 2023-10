Arizona en Texas beginnen World Series, met 9/11 op achtergrond: 'De bijzonderste ooit'

Bij de World Series, die vanavond begint met de strijd tussen Arizona Diamondbacks en Texas Rangers, gaan de gedachten in de Verenigde Staten bij velen terug naar 2001. Toenmalig president George W. Bush mocht de eerste bal gooien, die kort na 9/11 van grote symbolische waarde was voor de Amerikaanse bevolking. Wanneer New York Yankees en Arizona Diamondbacks in 2001 aan de World Series beginnen, anderhalve maand na de terreuraanslagen, staat er veel meer op het spel dan alleen een honkbaltitel.

'Als ze met vliegtuigen tegen wolkenkrabbers aanvliegen, waarom kunnen ze dat dan ook niet in Yankee Stadium doen?', verwoordt Urbanus zijn twijfel van destijds. 'Uiteindelijk heb ik besloten toch te gaan.' Eenmaal geland in Amerika, verdwijnt zijn angst. 'In de slurf werden we opgewacht door militairen met kogelvrije vesten en machinegeweren. Eigenlijk gaf me dat wel een veilig gevoel. En als je eenmaal aan het werk bent en verslag doet, ga je er volledig in op.

