Arizona Diamondbacks weer op gelijke hoogte met Texas Rangers in World Series

De honkballers van Arizona Diamondbacks hebben de stand in de World Series in het tweede duel gelijkgetrokken. De ploeg, die zich voor het eerst sinds 2001 weer plaatste voor finale van het Amerikaanse honkbalseizoen, klopte Texas Rangers overtuigend met 9-1. De kampioen van 2001 moest de winst in de eerste wedstrijd na een extra inning aan Texas laten (5-6) en ook ditmaal ontliepen beide teams elkaar amper.

Pitcher Merrill Kelly eiste de hoofdrol op bij Arizona. De 35-jarige Amerikaan gooide negen strikeouts en moest alleen een homerun van Mitch Garver toestaan. Dat de Rangers en de Diamondbacks de World Series - de finale van de play-offs - bereikten was al een grote verrassing. De Rangers haalden World Series 11 jaar geleden voor het laatst, voor de Diamondbacks was het zelfs 22 jaar geleden dat ze streden om de Amerikaanse Major League-titel. Beide clubs bereikten de play-offs via een wildcard.

