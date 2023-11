Argentijnse aanvaller Almada verkozen tot beste jonge speler in de MLS

De Argentijnse aanvaller Almada is verkozen tot de beste jonge speler van het jaar in de MLS. Hij scoorde dit seizoen elf keer en gaf negentien assists. Ajax was afgelopen zomer geïnteresseerd in Almada, maar koos uiteindelijk voor een andere speler. Zijn waarde wordt geschat op 27 miljoen euro.

:

VOETBALPRİMEUR: Aan Ajax gelinkte Almada wint na indrukwekkend seizoen prestigieuze MLS-prijsThiago Almada is maandag verkozen tot de beste jonge speler van het jaar in de MLS. De Argentijnse aanvaller, die afgelopen zomer hevig aan Ajax werd gelinkt, houdt er in de Verenigde Staten een zeer indrukwekkend moyenne op na.

Bron: VoetbalPrimeur | Lees verder »

VOETBALPRİMEUR: Perez kraakt 'nonchalante' Feyenoorder: 'Hij denkt nu dat hij álles kan'Kenneth Perez denkt dat Lutsharel Geertruida enigszins naast zijn schoenen is gaan lopen. De verdediger van Feyenoord wordt de afgelopen maanden de hemel ingeprezen en dat heeft gevolgen, aldus de oud-speler.

Bron: VoetbalPrimeur | Lees verder »

VOETBALPRİMEUR: Berghuis 'dwingt teamgenoten te volgen': Puur in zijn technisch vermogenHij heeft het niet altijd even makkelijk, kreeg wat kritiek de laatste tijd, maar was soeverein tegen Heracles. Is dat dan omdat het verschil tussen Eredivisie en Europees hem net te veel is, of omdat hij toch écht de potentie heeft? Ik ben benieuwd of hij met echt vertrouwen, ook internationaal stappen kan maken. Gezien zijn leeftijd, zou dat alleen maar beter moeten worden met zijn ervaring. De oud-AZ'er zag Ramalho bovendien zijn doelpuntje meepakken tijdens de 6-0 zege op Heracles. Hij scoorde ook en dat is ook een kwaliteit bij hem: als hij zich voorin bemoeit, heeft hij ook écht een enorme drive te scoren. Berghuis 'dwingt teamgenoten te volgen': Puur in zijn technisch vermogen

Bron: VoetbalPrimeur | Lees verder »

VOETBALPRİMEUR: Saibari krijgt blessure aan oog tijdens wedstrijdSaibari kwam bij de start van de tweede helft in het veld, maar hij deed uiteindelijk slechts een minuut mee. Hij leek een vinger in zijn oog te krijgen."Hij was duizelig, dat oog ging ook dicht zitten en hij zag het op een gegeven moment niet meer", zei PSV-trainer Peter Bosz na afloop. Het Champions League-duel met RC Lens van woensdag lijkt desondanks niet in gevaar te komen.

Bron: VoetbalPrimeur | Lees verder »

VI_NL: Müller grapt over recordjager Kane: 'Hij heeft een extra hotelkamer nodig'Lees meer

Bron: VI_nl | Lees verder »

VI_NL: Slot legt uit waarom hij Ueda aan de kant hield bij kansen missend FeyenoordLees meer

Bron: VI_nl | Lees verder »