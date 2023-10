AppleTV+ komt met documentaire over moord op John Lennon

In de documentaire komen ooggetuigen van de moord op het voormalig Beatles-lid aan het woord en zijn niet eerder vertoonde crimescenefoto's te zien. Deze moeten volgens een persbericht 'nieuw licht laten schijnen op het leven van en de moord op John Lennon en het onderzoek en de veroordeling van Mark David Chapman'. Dat is de man die de muzikant in 1980 voor zijn appartementencomplex in New York doodschoot.

De makers van de documentaire kregen uitgebreide toegang tot de archieven van de politie van New York, de reclassering en de officier van justitie. Naast gesprekken met ooggetuigen bevat de docuserie ook interviews met de advocaten van Chapman, psychiaters, aanklagers en detectives.Bieden maar! Brief die John Lennon op sterfdag schreef geveildGlen Faria (43) komt na zijn debuutalbum uit 2013 vrijdag met een nieuwe studioplaat.

