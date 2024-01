Apple verlaagt tarieven voor app-bouwers in de EU onder druk van nieuwe wet

De tarieven die Apple rekent aan app-bouwers in de EU gaan flink omlaag, maar alleen als zij instemmen met nieuwe voorwaarden. Dat is een van de veranderingen die het bedrijf doorvoert onder druk van de nieuwe Digitale Marktenwet. Het zijn de grootste aanpassingen die Apple doet sinds het in 2008 begon met de App Store. Door de wetgeving moeten consumenten ook via alternatieve downloadwinkels aan apps kunnen komen.

Bovendien zou het kunnen betekenen dat aankopen voor consumenten goedkoper uitpakken. De veranderingen zijn verwerkt in de nieuwe versie van Apples mobiele besturingssysteem iOS, versie 17.4. Die komt in maart, niet toevallig ook de maand waarin die wet ingaat. Apple heeft zich lang stevig verzet tegen deze nieuwe EU-wet: het bedrijf vindt dat deze veranderingen leiden tot meer risico's voor gebruikers. Het is nog onduidelijk of de aanpassingen genoeg zijn voor de Europese Commissie. Ook andere Amerikaanse techgiganten, zoals Meta en Google, moeten zich aan deze nieuwe wet houden en werken aan veranderingen





