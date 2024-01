Apparaat kan piep in oren stil krijgen, maar is het dé oplossing voor tinnitus?

Het klinkt hoopvol voor tinnituspatiënten: een apparaat kan hersenen 'aanleren' om de piep in de oren stil te krijgen. Is het dé oplossing tegen de aandoening? Niet iedereen is daarvan overtuigd. "Het pakt niet het onderliggende probleem aan." Dat zegt psycholoog Rilana Cima, programmaleider van het expertisecentrum tinnitus van de Universiteit Maastricht. De onderzoeker ziet het anti-tinnitusapparaat als 'een stap in de goede richting'.

"Maar ik ben ook kritisch omdat zo'n apparaat tinnitus enkel bestrijdt op symptoomniveau." Op zoek naar oplossing Zo'n 2 miljoen Nederlanders hebben in meer of minder mate last van irritant gepiep of gesuis in hun hersenen. En dan de hele dag. Niet gek dat onderzoekers op zoek zijn naar dé oplossing tegen de aandoening, die tot nu toe nog niet is gevonden. Een groot deel leert uiteindelijk met tinnitus omgaan. Maar bij enkele tienduizenden patiënten zijn de klachten zo erg dat dit grote mentale en sociale problemen veroorzaak





