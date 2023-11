Anwar El Ghazi neemt afstand van uitleg Mainz, dat vol onbegrip reageert

"El Ghazi heeft in verschillende gesprekken met het bestuur van de club afstand genomen van zijn bericht op zijn Instagram-kanaal, dat hij zelf al na een paar minuten verwijderde”, trapte de Mainz-leiding maandag af."Hij betreurde de publicatie en de negatieve impact ervan, vooral voor de hele club."Mainz is ervan overtuigd dat El Ghazi tegen alle vormen van terrorisme is.

De Mainz-aanvaller neemt wat betreft de situatie in de Gazastrook nog steeds hetzelfde standpunt in."Ik ben tegen oorlog en geweld. Ik ben tegen het doden van alle onschuldige burgers. Ik ben tegen alle vormen van discriminatie. Ik ben tegen islamofobie. Ik ben tegen antisemitisme. Ik ben tegen genocide. Ik ben tegen apartheid. Ik ben tegen bezetting. Ik ben tegen onderdrukking", somt de maatschappelijk betrokken El Ghazi op, om zijn standpunt direct te herhalen.

"Ik heb geen spijt of wroeging van mijn standpunt en neem geen afstand van wat ik heb gezegd en ik sta, vandaag en altijd tot mijn laatste adem, voor de mensheid en de mensen die onderdrukt worden. Ik hoef geen speciale verantwoordelijkheid af te leggen aan welke staat dan ook", vervolgt de buitenspeler zijn uitleg in de lange post op Instagram.

"Ik geloof niet dat er mensen of staten zijn die niet ter verantwoording kunnen worden geroepen of die boven de internationale wetgeving staan. Ik heb ook geen andere keuze dan standvastig te zijn voor gerechtigheid en te getuigen van de waarheid. Ik zou dat ook doen als het tegen mij, mijn ouders, mijn familie en verwanten gericht was." El Ghazi is ondanks alle ophef niet van plan om te zwijgen."Het doden van meer dan 3.

