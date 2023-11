Antwerp en Van Bommel kunnen weer beetje lachen na verplicht bekernummertje

Na de 0-1 van Toby Alderweireld maakte Thiebaut Van Acker gelijk vanaf de stip, waardoor Antwerp een tandje bij moest schakelen. Met basisspeler Jurgen Ekkelenkamp en invallers Vincent Janssen, Gyrano Kerk en Chidera Ejuke (ex-SC Heerenveen) lukte dat uiteindelijk ook simpel.

Nog voor rust scoorden George Ilenikhena en Ritchie De Laet, waarna voormalig Willem II-spits Obbi Oularé in de tweede met een knullig eigen doelpunt de eindstand op 1-4 bepaalde. Het is maar goed dat het bekertussendoortje niet al te veel moeite kostte voor Antwerp, want met RC Genk en FC Porto als komende tegenstanders gaat Antwerp wederom een zware week tegemoet.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

VOETBALPRIMEUR: Van 't Schip sprak van Gaal en switcht mogelijk van systeem: 'Dat zou kunnen'John van 't Schip heeft de afgelopen periode met Louis van Gaal gesproken. De kersverse Ajax-trainer, die mogelijk overstapt naar een nieuw systeem, sprak met extern-adviseur onder meer over voetbalinhoudelijke zaken.

Bron: VoetbalPrimeur | Lees verder ⮕

VI_NL: Van Bommel en Slot niet verrast door snelle ontwikkeling Calvin StengsLees meer

Bron: VI_nl | Lees verder ⮕

VOETBALPRIMEUR: Van Bommel grapt na Feyenoord-transfer: 'Doe effe normaal joh, stuurde ik'Mark van Bommel vindt het jammer dat hij Calvin Stengs niet heeft kunnen overtuigen van een langer verblijf bij Royal Antwerp FC. De 24-jarige spelmaker verkoos een stap naar Feyenoord boven een definitieve transfer naar The Great Old.

Bron: VoetbalPrimeur | Lees verder ⮕

VOETBALZONENL: Van Bommel stuurde een appje naar Feyenoorder: ‘Doe even normaal joh!’Mark van Bommel vindt het nog altijd jammer dat Calvin Stengs momenteel furore maakt bij Feyenoord, in plaats van bij zijn Royal Antwerp. Dat zegt de trainer van the Great Old in een uitgebreid artikel over Stengs in het weekblad van Voetbal International.

Bron: voetbalzonenl | Lees verder ⮕

VOETBALZONENL: Van Bommel stuurde een appje naar Feyenoorder: ‘Doe even normaal joh!’Mark van Bommel vindt het nog altijd jammer dat Calvin Stengs momenteel furore maakt bij Feyenoord, in plaats van bij zijn Royal Antwerp. Dat zegt de trainer van the Great Old in een uitgebreid artikel over Stengs in het weekblad van Voetbal International.

Bron: voetbalzonenl | Lees verder ⮕

RTVDRENTHE: Lees terug: FC Emmen ligt uit de beker na een tandeloze wedstrijd tegen De GraafschapEindstand De Graafschap - FC Emmen: 2-0 FC Emmen liet aanvallend niks zien vanavond De ploeg van Grim ligt uit de beker en kan zich focussen op de competitie

Bron: RTVDrenthe | Lees verder ⮕