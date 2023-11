Antony ontsnapt aan rode kaart na enorme schop: 'Dit is absoluut belachelijk'

Tegen het einde van de wedstrijd deelde hij een flinke schop uit aan Jérémy Doku, scheidsrechter Paul Tierney hield het bij een gele kaart.De Braziliaan begon op de bank bij Manchester United, maar kwam enkele minuten voor tijd binnen de lijnen voor Christian Eriksen. Op dat moment stond United al met 0-3 achter en Antony had zijn frustraties duidelijk niet meer onder controle. De buitenspeler haalde flink door op Doku en kreeg daarvoor een gele kaart.

Het lijkt erop dat je één of meerdere social media-scripts op VI.nl hebt uitgeschakeld. Daarom worden er geen social posts of liveblogs geladen.Sky Sports-analist Gary Neville was duidelijk over het moment. 'Het is absoluut belachelijk wat Antony hier doet. Ze hadden hem eraf moeten sturen. Dit is gewoon beschamend.'

Het lijkt erop dat je één of meerdere social media-scripts op VI.nl hebt uitgeschakeld. Daarom worden er geen social posts of liveblogs geladen.Ten Hag verwacht geen schorsing voor Garnacho door gorilla-post: 'Zijn in gesprek' headtopics.com

Rusland: Oekraïense drone-aanval op opslaglocatie kernafval KoerskIn dit liveblog lees je de belangrijkste ontwikkelingen van de oorlog in Oekraïne. Lees verder ⮕

Brand in Russische olieraffinaderij, mogelijk door droneIn dit liveblog lees je de belangrijkste ontwikkelingen van de oorlog in Oekraïne. Lees verder ⮕

Oekraïne wil doorvoer van Russisch gas naar EU in 2025 stoppen • Brand in Russische olieraffinaderijIn dit liveblog lees je de belangrijkste ontwikkelingen van de oorlog in Oekraïne. Lees verder ⮕

Lees terug: FC Emmen wint in de slotseconden van Jong AZ dankzij Jari VlakEindstand FC Emmen - Jong AZ: 2-1 De goals van FC Emmen komt op naam van Jari Vlak Jong AZ staat op een 9e plaats, twee punten minder dan FC Emmen Lees verder ⮕

Antony is zelfbeheersing volledig kwijt, trapt na en ontsnapt aan rode kaartAntony kon zich zondagavond niet beheersen tijdens de Manchester Derby. De Braziliaan trapte na richting Jérémy Doku bij een 0-3 achterstand en ontsnapte aan rood. Lees verder ⮕

Acteurs en filmstudio's in Hollywood ook dit weekend weer in gesprekActeurs en filmstudio's in Hollywood zetten de onderhandelingen naar verwachting ook dit weekend voort, meldt 'Variety'. Vertegenwoordigers van acteursvakbond SAG-AFTRA en de Alliance for Motion Picture and Television Producers (AMPTP) spraken elkaar vrijdag voor de derde keer deze week, maar er is nog geen deal gesloten. Lees verder ⮕