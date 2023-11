Antony is zelfbeheersing volledig kwijt, trapt na en ontsnapt aan rode kaart

Doku speelde met zijn tegenstander en werd vervolgens bijna onderuitgetrapt door de oud-speler van Ajax. Enkele minuten later kwam Antony nog verhaal halen, maar het bleef slechts bij geel.

Doku speelde met zijn tegenstander en werd vervolgens bijna onderuitgetrapt door de oud-speler van Ajax. Enkele minuten later kwam Antony nog verhaal halen, maar het bleef slechts bij geel.

Fenomeen: Haaland slaat twee keer toe en beslist Manchester DerbyErling Haaland is en blijft een fenomeen. Ook in de Manchester Derby maakt de Noorse topspits het verschil met de 1-0 en 2-0 voor Manchester City tegen Manchester United. Lees verder ⮕

LIVE: Ten Hag wil weg omhoog doorzetten in beladen Manchester-derbyOp zondagmiddag wordt de altijd beladen Manchester-derby gespeeld tussen Manchester United en Manchester City. Om 16:30 wordt er afgetrapt op Old Trafford, waar Erik ten Hag met zijn ploeg zal aantreden tegen het team van Pep Guardiola, de oefenmeester met wie hij bij Bayern München nog samenwerkte. Lees verder ⮕

LIVE: Haaland doet United en Ten Hag al vroeg pijn in Manchester derbyOp zondagmiddag wordt de altijd beladen Manchester-derby gespeeld tussen Manchester United en Manchester City. Om 16:30 wordt er afgetrapt op Old Trafford, waar Erik ten Hag met zijn ploeg zal aantreden tegen het team van Pep Guardiola, de oefenmeester met wie hij bij Bayern München nog samenwerkte. Lees verder ⮕

Tottenham wint wéér en kan rustig wachten op uitslag in Manchester DerbyTottenham Hotspur heeft vrijdagavond de koppositie versterkt in de Premier League. Manager Ange Postecoglou zag zijn elftal met 1-2 winnen van stadsgenoot Crystal Palace, waardoor de voorsprong op nummer twee Manchester City is opgelopen naar vijf punten. The Citizens komen later dit weekeinde in actie tegen Manchester United. Lees verder ⮕

Tottenham wint wéér en kan rustig wachten op uitslag in Manchester DerbyTottenham Hotspur heeft vrijdagavond de koppositie versterkt in de Premier League. Manager Ange Postecoglou zag zijn elftal met 1-2 winnen van stadsgenoot Crystal Palace, waardoor de voorsprong op nummer twee Manchester City is opgelopen naar vijf punten. The Citizens komen later dit weekeinde in actie tegen Manchester United. Lees verder ⮕

Live: Manchester United - Manchester City, Zondag 29 oktober 2023De complete wedstrijdpagina van Manchester United tegen Manchester City (Premier League) op Voetbalzone. Met een voor- en nabeschouwing, opstellingen, scoreverloop, teamanalyse en reacties van onze bezoekers. Lees verder ⮕