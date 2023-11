Angelina Jolie spreekt zorgen uit over geweld in Gaza

De 48-jarige actrice, die tot vorig jaar ruim 20 jaar actief was als ambassadeur van Verenigde Naties-vluchtelingenorganisatie UNHCR, zegt in eerste instantie"ziek en boos" te zijn door de aanval van Hamas op Israël."Wat in Israël gebeurde is een terreurdaad. Maar dat kan geen rechtvaardiging zijn voor de onschuldige levens die verloren zijn gegaan door het bombarderen van de bevolking in Gaza", vervolgt ze.

De Gazanen hebben volgens Jolie"geen mogelijkheid om geëvacueerd te worden" of"niet eens het recht om een grens over te steken om te vluchten"."Mijn focus ligt op mensen die ontheemd zijn door geweld in welke context dan ook", gaat ze verder."De weinige binnenkomende vrachtwagens met hulp zijn een fractie van wat nodig is en de bombardementen veroorzaken dagelijks wanhopige nieuwe humanitaire behoeften.

Jolie zegt dat alles moet worden gedaan om levens te sparen. Ze heeft zelf gedoneerd aan hulporganisatie Artsen zonder Grenzen.

