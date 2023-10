Angela de Jong roept scholen op om Lubach over Israël te kijken

Angela de Jong deelt vrijdag in haar column in het AD grote lof voor de uitzending van De Avondshow met Arjen Lubach over Israël. Zij roept alle scholen, politici en "de rest van Nederland" vooral de aflevering terug te kijken die de cabaretier woensdag besteedde aan de oorlog in Israël.

"Ik zat klaar voor de dagelijkse portie flauwe grapjes over Goedemorgen Nederland en Caroline van der Plas", schrijft de televisierecensent."Maar niks van dat alles. Hij had zijn hele uitzending leeggeruimd voor een glashelder én genuanceerd college over het Israëlisch-Palestijnse conflict, waarbij hij tegen de heersende gewoonte in geen partij koos of standpunt innam. Iets waar ik al weken onbewust behoefte aan had, merkte ik.

De Jong wil iedereen aansporen de uitzending ook te gaan kijken."Ik gebruik deze column vandaag om een oproep te doen aan alle leraren van middelbare scholen in Nederland: schrap de eerstvolgende les die je had voorbereid en kijk deze editie van De Avondshow terug. Geloof me, het is broodnodig." headtopics.com

De columnist is overigens niet de eerste die haar lof uitspreekt voor de ongebruikelijke uitzending. Woensdag en donderdag werden op sociale media veel reacties gedeeld, veelal positief, over de geschiedenisles van Arjen Lubach. De kijkcijfers zijn nog niet bekend, die worden pas na een week gepubliceerd. Maar op YouTube is het item binnen een dag al bijna een half miljoen keer bekeken.Abel, de band die in 2000 doorbrak met Onderweg, is terug met nieuwe muziek.

Peter Bosz stuurt Isaac Babadi in weekend van Ajax-thuis terug naar Jong PSVIsaac Babadi speelt vrijdagavond voor het eerst dit seizoen mee met Jong PSV, zo meldt journalist Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad. Het achttienjarige toptalent was donderdag het meest opvallende gezicht tijdens de laatste training van het beloftenelftal voor het duel met Willem II. Lees verder ⮕

